Восстановление исторического здания в Карелии идет полным ходом

Уже 3 месяца идут работы по восстановлению здания санатория в Сортавале.

Продолжаются работы по восстановлению бывшего санатория «Ладога», который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщил глава Сортавальского района Сергей Крупин, за последние три месяца строители достигли серьезных успехов в реконструкции здания.

Он уточнил, что новый собственник санатория поставил перед собой амбициозную цель — не только сохранить аутентичный внешний вид здания, но и вернуть ему былое величие, превратив его в современный санаторно-курортный комплекс. Например, в планах есть создание спа-зоны с открытым бассейном.

Согласно предварительным планам, все работы по восстановлению здания планируется завершить в течение года и двух месяцев. При этом все строительные работы проводятся в строгом соответствии с требованиями Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.