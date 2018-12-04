Люди в Карелии стали жить на 7,3 года дольше, заявил министр

Официальная статистика зафиксировала рост ожидаемой продолжительности жизни жителей Карелии быстрее прогнозных показателей, заложенных в стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку министр экономического развития Карелии Павел Буренков. По его словам, ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла в период реализации стратегии на 7,3 года и составила 70,65 года, передают "Вести Карелии".

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