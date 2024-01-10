Лютые морозы привели к редкому явлению на крупнейшем озере Карелии

Ладога замерзла почти полностью, обеспечив местами «семейных» тюленей.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике рассказали о сложившейся в результате морозной погоды редкой ситуации на Ладожском озере — крупнейшем пресноводном водоеме Европы и Карелии в частности.

Ладога замерзла почти полностью, оставив лишь относительно небольшой участок на севере озера. В настоящий момент 80% водоема покрыто льдом.

Для самок кольчатой нерпы это означает обширные возможности для выбора места обустройства норы и рождения детеныша. В том числе, они могут выбрать районы подальше от побережья, где их будут меньше беспокоить.

В то же время тяжелее придется молодым особям, которые, в отличие от «семейных», не делают лунок во льду, предпочитая держаться у отрытой воды.

Первые тюленята, как уточнили в заповеднике, начнут появляться через месяц с небольшим.