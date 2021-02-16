Лютый мороз опустится ночью на Карелию

О погоде на 18 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -27, -29°С, днем -14, -16°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, по юго-восточным районам местами похолодает до -30, -34°С, днем -12, -17°С, по юго-восточным районам местами до -23°С.