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Лютый мороз опустится ночью на Карелию

Новости. Погода
17:00, 17 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 18 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -27, -29°С, днем -14, -16°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, по юго-восточным районам местами похолодает до -30, -34°С, днем -12, -17°С, по юго-восточным районам местами до -23°С.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-17 17:27:44
либерда, это коллапс :)
Беня
2021-02-17 17:39:51
театральный критик, у нас то ладно :) а вот в далекой и прекрасной Америке и за морозов сломались газовые скважины. Шото там у них забило конденсатом. Газу стало нехватать, (от слова совсем) цена скакнула на два порядка, свободный демократический народ, населяющий эту прекрасную страну. переключился сгазовых котлов на электрогрелки, в результате чего в новейшей зеленой энергетике стали гореть пердохранители. Ну и когда они горят, то шо? Правильно! спрос многократно превышает предложение, а когда спрос многократно превышает предложение то шо? Правильно! Цена скачет на два порядка, как от сока Гамми :)
Off
2021-02-17 17:38:52
театральный критик, ага , в думе давно коллапс. А педроиды , щас начнут истерить и кричать про аномальные морозы. Поскольку опять , что-нибудь заморозят.
Гость
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