Лобовое столкновение грузовика с легковым автомобилем произошло в Карелии

ГИБДД Карелии сообщила предварительные данные о причинах лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля 21 октября на трассе «Кола».
Авария произошла на границе Кондопожского и Медвежьегорского районов.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе с полуприцепом. В результате ДТП 48-летний водитель Mitsubishi получил травмы, пострадавший госпитализирован», - говорится в сводке ГИБДД.
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