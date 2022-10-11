Лобовое столкновение на «встречке» произошло в одном из районов Карелии (ФОТО)

Жесткая авария с участием отечественного автомобиля и иномарки случилась в Суоярвском районе, пострадал один из водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием двух автомобилей произошла в воскресенье, 16 октября, на автодороге Суоярви–Койриноя.

По предварительным данным, в 17.11 вечера 29-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, обгоняя попутную машину, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.