Лобовое столкновение произошло на трассе в Карелии, есть пострадавший (ФОТО)

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельствах ДТП с участием двух автомобилей, произошедшего в пятницу вечером на трассе "Кола".

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла на 474 км автодороги за поселком Янишполе в сторону Кондопоги.

В 21.10 43-летний водитель автомобиля "Тойота Камри", совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "Вольво S70".

В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля "Вольво S70" с травмами госпитализирован в Кондопожскую больницу.

Фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте