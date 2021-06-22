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Пассажир пострадал в лобовом столкновении в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:31, 23 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Утром 23 июня на Сулажгоре два автомобиля столкнулись на перекрестке, один из участников аварии доставлен в БСМП.

Утром 23 июня в 9.42 произошло лобовое столкновение двух автомобилей в Сулажгоре.

На перекрестке улицы Новосулажгорская и Ветеринарного переулка столкнулись Renault Duster под управлением 30-летнего водителя и Ford Mondeo, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Судя по видео, водитель Renault при повороте с Новосулажгорской на Ветеринарный переулок не пропустил «американца», двигавшегося прямо. От удара машины отбросило на угол перекрестка.

Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», зафиксировала происшествие камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пассажир автомобиля Ford Mondeo был доставлен в БСМП для осмотра. Другие участники ДТП не пострадали. Машины получили механические повреждения.

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