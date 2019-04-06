Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с 27-летней американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.

Как сообщают Известия, артистка дала интервью телеведущей Регине Тодоренко, видеозапись опубликована на YouTube.

Лолита призналась, что в последнее время ее постоянно спрашивают об отношении к этой свадьбе.

"Когда ты знаешь цену человека и его моральную составляющую, меня корежит", - сказала она.

Также артистка не согласилась с тем, что у нее есть много общего с 27-летней избранницей бывшего 57-летнего супруга. По ее мнению, сходство только в одном - обе они брюнетки.

Лолита Милявская и Александр Цекало состояли в браке в течение 12 лет. Вместе они выступали как кабаре-дуэт "Академия". У пары есть дочь. Шоумен был женат еще дважды: на Алене Шиферман и сестре Веры Брежневой - Виктории Галушке.

В январе его застукали целующимся с неизвестной молодой девушкой в одном из московских ресторанов. Затем пару видели в Риме, где они прогуливались в обнимку. Новой возлюбленной артиста оказалась девушка по имени Дарина. По словам Цекало, пара уже давно вместе.