Лопнувшее колесо стало причиной аварии на трассе в Карелии

Пассажирка пострадала в результате ДТП на трассе, произошедшего из-за лопнувшего колеса.

Авария произошла в пятницу, 15 июля, в 20:30 в Питкярантском районе, на 290 км. федеральной дороги «Сортавала». Об этом сообщает ГИБДД.

24-летний водитель автомобиля «Saab» из-за лопнувшего заднего колеса не справился с управлением. Его машину занесло, после чего он врезался в стойку дорожного знака. В результате происшествия пострадала 17-летняя пассажирка.