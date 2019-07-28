Лось спровоцировал групповое ДТП в Карелии

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В Олонецком районе лось спровоцировал тройное ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает УГИББДД по Карелии.
В воскресенье в 01.35 в Олонецком районе на 275 км федеральной автодороги "Кола" 38-летний водитель Hyundai сбил лося, после чего в автомобиль врезались – Fiat и Ford
В ДТП травмы получил 30-летний водитель автомобиля Fiat и трехлетняя пассажирка автомобиля Ford.
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