Лось спровоцировал групповое ДТП в Карелии

В Олонецком районе лось спровоцировал тройное ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает УГИББДД по Карелии.

В воскресенье в 01.35 в Олонецком районе на 275 км федеральной автодороги "Кола" 38-летний водитель Hyundai сбил лося, после чего в автомобиль врезались – Fiat и Ford

В ДТП травмы получил 30-летний водитель автомобиля Fiat и трехлетняя пассажирка автомобиля Ford.