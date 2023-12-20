Лоухский суд взыскал компенсацию морального вреда в интересах несовершеннолетнего

Прокурор просил взыскать с ответчика сумму в размере 500 000 рублей.

Прокурор Лоухского района обратился в Лоухский районный суд с иском в интересах несовершеннолетнего, которому ответчик, осужденный за убийство, причинил физические и нравственные страдания в связи с умышленным причинением смерти его близкого родственника. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Прокурор просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. В ходе рассмотрения дела ответчик с иском не согласился по причине отсутствия у него возможности погасить причиненный моральный вред.

Суд обнаружил, что исковые требования прокурора основаны на законе и подлежат удовлетворению.

При вынесении решения суд учел обстоятельства, при которых было совершено преступление, степень вреда, причиненного истцу, а также степень тяжести преступления, повлекшего утрату истцом близкого человека.