Лови пятерки! ТРК "ЛОТОС PLAZA" дарит пятерки за покупки!

Лето пролетает, как всегда, быстро: не успели оглянуться, как пришла середина августа.

Это значит, что подготовка к первому сентября идет полным ходом. Дети и родителя спешат за покупками к новому учебному году, а "ЛОТОС PLAZA" предлагает совместить приятное с полезным. Это ведь так просто!

Правило шопинга на отлично от ТРК "ЛОТОС PLAZA" - пусть покупки приносят удовольствие и выгоду. До конца августа у каждого гостя торгово-развлекательного центра будет возможность получить подарок!

Чтобы стать участником этой школьной акции, совершите покупки в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на сумму от 1000 рублей в период с 18 по 31 августа, а чек регистрируйте на стойке информации. Все! Теперь у вас есть возможность поймать свою пятерку и получить подарочную карту, которую Вы сможете потратить на все, что хотите!

Подробности можно узнать на стоке информации в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на Лесном проспекте, 47-а, или в группе во "ВКонтакте": vk.com/lotosplazaptz.

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