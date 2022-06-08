Лучи Победы озарили небо над Стелой воинской славы в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводск присоединился к патриотической акции «Лучи Победы».

В ночь с 23 на 24 июня, в 00 часов, небо над стелой «Город воинской славы» озарили лучи прожекторов.

Фотограф «Столицы на Онего» Людмила Корвякова запечатлела акцию и тех, кто пришел ее поддержать.

Всероссийская патриотическая акция «Лучи Победы» проводилась в городах-героях, Городах воинской славы, Городах трудовой доблести в годовщину парада Победы с целью почтить память всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Великую Победу.