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Лучшего вальщика Карелии определят на региональных соревнованиях

Новости. Общество
09:58, 10 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

В поселке Чална 18 июня пройдут традиционные соревнования вальщиков леса «Лесоруб-2021».

За звание лучшего вальщика будут бороться 18 человек.

Любой желающий может стать зрителем соревнований.

Соревнования будут проводиться по пяти упражнениям: валка дерева, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точность раскряжевки, обрезка сучьев.

В этом году 7 юношей, 2 девушки и 9 опытных вальщиков проверят свое мастерство владения пилой.

Организатор мероприятия — КРОО «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия», Министерство природных ресурсов региона.

Соревнования стали возможными благодаря спонсорской помощи ЗАО «Шуялес», Управляющая компания «Сегежа групп», ПАО ЛХК «Кареллеспром», ООО «Карелия Палп», ООО «Хускварна», ООО «Русский Лесной Альянс», АО «Запкареллес», ООО «Сортавальский Лесозавод», ООО «РК-Гранд», ООО «Ладвинский Леспромхоз», ОАО «Ладенсо», ООО «Флагман», ООО «Лес-Сервис-П», ООО «Ольха», ООО «Ирма».

Соревнования проводятся по международным правилам. К участию допускаются лесорубы, имеющие квалификацию вальщика леса вне зависимости от возраста, стажа и места работы, представляющие предприятия Карелии. Участники могут использовать свои профессиональные бензомоторные пилы, цепи, инструмент и приспособления без доработок и меток.

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