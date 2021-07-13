«Лучший клиент»: спасатель второй раз за два года вытащил из воды одну и ту же россиянку

В Греции спасатель на пляже второй раз за два года вытащил из воды одну и ту же россиянку.

На Крите спасатель второй раз за два года вытащил из штормовых волн одну и ту же пожилую россиянку. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.

Так, 75-летняя женщина отдыхала на пляже популярного греческого курорта. Заплыв далеко в море, она не смогла самостоятельно вернуться к берегу, так как сильное течение уносило ее. На помощь туристке пришел местный спасатель Йоргос Макридакис — вытащив россиянку из воды, он вспомнил, что два года назад уже спасал ей жизнь в этом же самом месте.

«Вы! Опять вы?» — сказал ей спасатель. Как сообщает издание, Макридакис был так удивлен, что назвал женщину своим лучшим клиентом.