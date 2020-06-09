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Лучшим учителям из Карелии вручат по 100 и 200 тысяч рублей

Новости. Общество
16:14, 10 Июня 2020
фото: © Минобразования Карелии
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Учителя получат премии к 1 сентября и 5 октября, сообщили в Минобразования Карелии.

Условий для участия учителя в конкурсе шесть: это наличие собственной методической разработки по предмету, высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся, создание учителем условий для адресной работы с различными категориями учеников (одаренные дети, дети-сироты, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети с девиантным поведением), обеспечение высокого качества организации образовательного процесса с применением различных образовательных технологий.

В федеральном конкурсе приняли участие 15 учителей, в региональном – 23 учителя из Беломорского, Кемского, Медвежьегорского, Питкярантского, Прионежского, Сегежского, Сортавальского районов, Петрозаводски и Костомукши.

По итогам конкурса определены лидеры:

- Лебедева Ирина Викторовна, учитель иностранного языка Державинского лицея;
- Кустов Евгений Валерьевич, учитель информатики Рабочеостровской школы Кемского района;
- Алексеева Раиса Леонидовна, учитель информатики Лицея № 40;
- Долгобородова Наталья Ибрагимовна, учитель английского языка Гимназии Костомукши.

Премию в размере 200 тысяч рублей учителя получат к Международному дню учителя – 5 октября.

Победителями конкурсного отбора на получение премий лучшими учителями за счет бюджета Карелии определены:

- Чуйкина Эльвира Анатольевна, учитель начальных классов Сортавальской школы № 6;
- Мосенкова Елена Николаевна, учитель начальных классов Гимназии № 17 им. П.О. Коргана;
- Гошкиева Ирина Сергеевна, учитель ИЗО, МХК, "Моя Карелия" Ломоносовской гимназии;
- Малышенко Елена Алексеевна, учитель начальных классов Средней школы № 27;
- Говоруха Екатерина Сергеевна, учитель иностранного языка Университетского лицея.

Премию в размере 100 тысяч рублей учителя получат ко Дню знаний, 1 сентября.

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