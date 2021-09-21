Лук и салат отобрали на границе у жительницы Петрозаводска

Петрозаводчанка пыталась привезти в Россию из Финляндии более 7 кг лука, салата и капусты, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Жительница Петрозаводска, возвращаясь из Финляндии в Россию, пересекала границу в пункте пропуска «Вяртсиля» и перевозила с собой лук-порей, салат айсберг и капусту брокколи общим весом 7,15 кг. При этом разрешено ввозить не более 5 кг продукции без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а такого документа у женщины не было.

Излишки продукции были возвращены в Финляндию.

В отношении петрозаводчанки Управлением составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее на границе таможенники остановили жительницу Петрозаводска с помидорами.