«Лужи, камни, темнота»: горожане пожаловались на отсутствие освещения рядом с консерваторией в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео от Мой Петрозаводск / VK

Возвращаться с концертов стало не безопасно в карельской столице.

Жители Петрозаводска очень любят ходить на концерты в консерваторию на улице Ленинградской. Однако с культурных мероприятий им приходится добираться домой в кромешной темноте. Видео очевидцы опубликовали в паблике Мой Петрозаводск.

«Люблю посещать концерты в нашей консерватории на Ленинградской — огромное удовольствие! И живу рядом, на Октябрьском проспекте. Но возвращение домой превращается в настоящий квест. Убитый асфальт, проложенный еще в советские времена, под ногами: лужи, камни, темнота. Идешь и чувствуешь, как возвышенные мелодии вытесняются одной мыслью: не сломать бы ноги. Видео своего обычного возвращения домой прилагаю», — написали авторы поста.

Ранее мы писали о том, что горожане пожаловались на кромешную тьму в районе Ключевая.