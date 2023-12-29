Лыжников Петрозаводска позвали на самую массовую гонку

В столице Карелии состоится традиционная гонка «Лыжня России» (6+).

10 февраля в Петрозаводске состоится всероссийская акция «Лыжня России – 2024». Центральной площадкой события по традиции станет республиканский спорткомплекс «Курган». Горожане смогут поучаствовать в гонках на скорость и время, а также в массовом забеге.



Впервые электронная регистрация доступна на портале госуслуг. Желающим необходимо подать заявку до 4 февраля по ссылке.



В прошлом году в Петрозаводске на старт вышли 2,5 тысячи профессиональных спортсменов и лыжников-любителей всех возрастов, отметили в мэрии города.



