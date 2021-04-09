Лыжница из Карелии завершила сезон победой на Первенстве России

Ольга Жолудева одержала победу в последней гонке соревновательного сезона 2020/2021 у юниорок, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Апатитах Мурманской области 8 апреля финишировал соревновательный сезон среди юниорок 19-20 лет. В заключительной гонке лыжницы со всей России состязались в масс-старте на 30 км свободным стилем.

Победу в этой дисциплине одержала наша землячка, мастер спорта России Ольга Жолудева.

Этот сезон получился у студентки Петрозаводского государственного университета очень плодотворным и успешным. Так, в начале марта она победила на Кубке России по зимнему триатлону.

А в феврале в составе сборной России в эстафетной гонке Ольга завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в Финляндии.