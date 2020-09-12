Лыжница из Карелии показала лучший результат в кроссе на всероссийских соревнованиях

Ольга Жолудева стала первой в кроссе на Всероссийских соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры), сообщили в Минспорта Карелии.

С 11 по 13 сентября на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры). В стартах приняли участие около 200 спортсменов из 35 регионов России. В программе соревнований - спринт свободным стилем, индивидуальная гонка классическим стилем, гонка преследования (кросс).

Карельская лыжница Ольга Жолудева заняла первое место в кроссе на дистанции 4 км. По сумме гонок спортсменка из Сегежи занимает шестую позицию.

Ранее спортсменка из Петрозаводска взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике.