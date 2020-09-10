Спортсменка из Петрозаводска взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Ксения Яковлева завоевала серебряную медаль в Челябинске, сообщили в Минспорта Карелии.

В Челябинске проходят Чемпионат и Первенство России среди юниоров до 23 лет по легкой атлетике. Ксения Яковлева заняла второе место в семиборье среди юниорок до 23 лет с результатом 5157 очков.

Несмотря на сложный подготовительный сезон в период пандемии, и другие карельские спортсмены показали высокий уровень мастерства. Так, в Первенстве среди юниоров до 23 лет Владислав Босоногов и Александра Аксентьева стали пятыми в толкании ядра. Александра Евстюнина на Чемпионате страны остановилась в шаге от пьедестала в прыжках в длину с результатом 6 м. 24 см. Андрей Лукин занял пятую строчку в турнирной таблице в беге на 200 метров (21,64 с.).

Ранее легкоатлетка из Карелии Ксения Яковлева завоевала "бронзу" на всероссийских соревнованиях.