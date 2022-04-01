Лыжница из Карелии завоевала «бронзу» на Арктических играх

Юная спортсменка из Петрозаводска Ульяна Чепик стала третьей на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках I Всероссийских Арктических игр.
Ульяна Чепик завоевала бронзовую медаль по итогам гонки свободным стилем, пишут в паблике «Республика Карелия».
В стартах в Ямало-Ненецком автономном округе принимают участие спортсмены из Якутии, Чукотки, Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Ямала.
Кроме Ульяны Чепик, в составе сборной Карелии выступают Роман Шантило, Савелий Тимофеев и Ева Исаева. У них тоже достойные результаты: Роман Шантило занял пятое место, Ева Исаева — шестое, Савелий Тимофеев — седьмое.
Ранее сообщалось, забег с карельским колоритом пройдет в Петрозаводске.
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