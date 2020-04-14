Лжепродавец в Интернете украла деньги у жительницы Карелии

Жительницу Прионежья обманула интернет-мошенница, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные 30-летняя жительница одного из прионежских поселков нашла выгодное предложение о продаже велосипеда.



Из-за непростой эпидемиологической ситуации о личной встрече не могло быть и речи, поэтому к стоимости велосипеда (8 тысяч рублей) прибавилась еще и оплата доставки (500 рублей).

Местная жительница сообщила мошеннице реквизиты банковской карты и другие сведения.

Никто с доставкой не приехал. Только срочная блокировка счета позволила перекрыть доступ к сбережениям, при том что кража и 8,5 тысячи рублей для заявительницы представляет значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили без денег жительницу Карелии, пытавшуюся заработать на сдаче квартиры.