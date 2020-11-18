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Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула

Новости. Общество
11:07, 19 Ноября 2020
фото: © Chung Sung-Jun/Getty Images
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В Сегежском районе мужчина пожаловался в полицию, что мошенница, представившаяся военнослужащей США, попросила помочь вывезти тайник из Сирии и оставила его без 1,5 тыс. долларов.

В дежурную часть полиции Сегежского района обратился 44-летний местный житель. Он заявил о мошенничестве и рассказал полицейским, как его обманули в интернете.

В одной из социальных сетей к мужчине на иностранном языке обратилась неизвестная. Сегежанин английским языком не владел, о чем сразу сообщил собеседнице. Тогда та стала ему писать по-русски, пояснила, что якобы является гражданкой США и в настоящий момент проходит военную службу в Сирии.

Её легенда заключалась в том, что они вместе с сослуживцами обнаружили тайник противника с оружием, боеприпасами и огромной суммой денег в американской валюте. Но перевести свою долю - 2,5 млн долларов через границу она не может. Поэтому просит помощи у жителя Карелии.

Лжевоеннослужащая предложила прислать россиянину деньги, чтобы тот сохранил их до ее возвращения на родину. За это она пообещала 40% от всей суммы - миллион долларов. Мужчина, не подозревая об обмане, согласился помочь и сообщил свои данные и адрес. Тогда он получил трек-номер отправления, сайт для отслеживания посылки и поддельные фотографии коробки, на которой с помощью программы был нарисован его адрес.

Через какое-то время сегежанину поступил звонок от "курьера". Тот сообщил, что для получения посылки якобы требуется отплата таможенной пошлины в размере 1,5 тыс. долларов. Эту сумму необходимо было перевести на номер банковской карты.

Мужчина перевел свои сбережения. Тогда ему снова позвонили и сообщили, что требуется еще заплатить. В этот момент житель республики засомневался, что получит деньги и стал искать подобные истории в интернете. Прочитав несколько похожих историй обмана, обратился в полицию.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сегежскому району проводится проверка. Житель Сегежи лишился более 116 тысяч рублей.

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Комментарии

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Off
2020-11-19 11:33:46
Мдаа ..на дурака не нужен нож ..
Саныч
2020-11-19 11:33:19
Эх, обломался миллион)
Andrey+
2020-11-19 11:33:13
Самое интересное начнется, когда к нему придут "турки" требовать вернуть обратно свои 2,5 млн.$$$.
кир
2020-11-19 11:31:57
Жить на халяву - это нашенское, вековое, родное, отражённое в сказках.
протестанутый
2020-11-19 11:17:10
ключевое слово согласился. :)
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