Магазин в Петрозаводске оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие обеззараживателей воздуха

После проверки Карельского Управления Роспотребнадзора компания была привлечена к административной ответственности за невыполнение противоэпидемических мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, проверку по контролю выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период угрозы распространения коронавируса не прошло ООО "Новый амбар". Нарушения были выявлены в магазине "Бородинский". Здесь не проводилось обеззараживание воздуха помещений, для уборки санузла не был выделен отдельный инвентарь, отсутствовали инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств.

Петрозаводский городской суд согласился с требованиями Управления и оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал торговцев овощами и фруктами на 137 тысяч рублей.