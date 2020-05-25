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Магазинам в Карелии разрешили открыться, но "лишние" покупатели будут ждать на улице

Новости. Общество
12:34, 26 Мая 2020
фото: Страница ТРК ЛОТОС PLAZA Вконтакте
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Контролировать соблюдение правил посещения магазинов, возобновивших работу в Карелии после ослабления карантина, должны охранники или продавцы.

Об этом сообщил вице-премьер республики Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Мы попросили всех предпринимателей на входах в их торговые точки вывешивать информацию о максимально допустимом нахождении покупателей, и если…этот лимит превышает тот, который мы разрешили, то, либо охрана магазина, либо администратор, продавец принимает меры для того, чтобы покупатели не входили, а оставались в ожидании на улице", - пояснил вице-премьер.

Сколько покупателей запускают одновременно в магазины, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-05-26 12:44:21
Спокойно, граждане. Штанов хватит на всех.
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