Махренский потребовал от полиции разобраться с "телефонными террористами", атаковавшими центральный рынок Петрозаводска

За неделю работа торгового комплекса "Центральный" трижды была парализована после сообщений о взрывных устройствах.

Председатель Совета Петрозаводского ГорПО, член общественного Совета при МВД Карелии Борис Махренский обратился министру внутренних дел Карелии Дмитрию Серегееву с просьбой "немедленно" пресечь деятельность "телефонных террористов", которые дестабилизировали ситуацию в торговом комплексе "Центральный".

"Уважаемый Дмитрий Николаевич! Выражаю большую озабоченность произошедшими 27 февраля, 1 и 4 марта случаями введения в Торговом комплексе "Центральный", Торговом центре "МАХ", расположенными на ул. Антикайнена, 34 в Петрозаводске, мероприятий по плану "Антитеррор" в связи с поступившими ложными сообщениями о минировании зданий", - написал Борис Махренский.

По словам председатель Совета Петрозаводского ГорПО, "телефонные террористы" своими сообщениями о взрывных устройствах "создают нервозность среди покупателей и арендаторов, что дестабилизирует ситуацию.

"Сеется паника среди населения, приостанавливается деятельность организации, нарушается производственный процесс. Петрозаводскому ГорПО, в состав которого входит Торговый комплекс "Центральный", ТЦ "МАХ", наносится огромный моральный и финансовый ущерб", - написал Махренский.

Как отмечает Борис Махренский, за ложные сообщения подобного рода предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Современное оборудование способно выявить источник ложной информации. Однако, как показывают события, до настоящего времени виновные не определены и не привлечены к ответственности. Прошу Вас немедленно принять соответствующие меры к службам, занимающимися такого рода событиями и пресечь в дальнейшем подобные ситуации", - потребовал заслуженный работник торговли.

Напомним, за неделю в МВД Карелии трижды – 27 февраля в 11.50, 1 марта в 16.30 и 4 марта в 17.30 – от неизвестных поступали сообщения о взрывных устройствах, заложенных на центральном рынке. Во всех случаях полиция проводила эвакуацию людей из здания, кинологи осматривали помещения. Во всех случаях сообщения оказались ложными.