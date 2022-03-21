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Максим Воробьев: «Нового рыбоводного участка на озере Верхнее Куйто не будет»

Новости. Общество
18:27, 21 Марта 2022
фото: страница А. Воробьева в ВК / https://vk.com/wall527559325_849

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Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии, сообщил депутат Законодательного собрания Максим Воробьев.

Как отметил депутат на своей странице «ВКонтакте», против формирования нового участка выступили жители деревни Войница. Это решение поддержала и администрация Калевальского района. Сейчас на озере уже есть несколько участков, где разводят рыбу, объем форели превышает тот уровень, который был обоснован карельскими учеными.

«В поддержку местного населения я направил в министерство обращение, в котором предложил не рассматривать акваторию озера Верхнее Куйто для форелеводства. Министерство учло наше общее с населением и администрацией мнение, исключив участок. Для жителей это очень важное решение», - написал Максим Воробьев.

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