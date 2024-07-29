Мальчика, который попал в смертельное ДТП с отцом, врачи Петрозаводска готовят к операции

13-летний ребенок получил серьезную скелетную травму.

4 августа около 15.30 в поселке Кварцитный водитель мотоцикла наехал на столб. В результате аварии мотоциклист 1979 года рождения погиб.

Его сын 2011 года рождения, который также ехал на мотоцикле, в тяжелом состоянии был госпитализирован.



Как рассказали в Минздраве Карелии «Столице на Онего», у подростка тяжелая скелетная травма, его планируют оперировать.