Малолетнего жителя Карелии наказали за экстремизм

С начала года за правонарушения экстремистской направленности к административной ответственности привлечены 25 жителей Карелии, сообщили в МВД республики.

Только в июне этого года шестеро жителей республики признаны судами виновными в распространении экстремистских материалов и пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Правонарушения были выявлены и направлены в суды сотрудниками республиканских МВД, Управления ФСБ и Пограничного управления ФСБ.

Так, 2 июня Олонецкий районный суд рассмотрел административный материал в отношении местного жителя за демонстрирование нацистской символики. Виновный оштрафован на тысячу рублей. Петрозаводским городским судом за возбуждение ненависти признан виновным житель столицы республики. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа – 10 тысяч рублей.

Кроме того, к административной ответственности привлечен несовершеннолетний житель Кондопоги. Административный материал по статье 20.3 КоАП РФ - публичное демонстрирование нацистской символики - рассмотрен администрацией Кондопожского муниципального района.

Постановлением комиссии молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму тысяча рублей.

Также правонарушения экстремисткой направленности выявлены в Костомукше, Сегеже и Прионежском районе.