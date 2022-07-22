Малолетний рецидивист терроризировал жителей города в Карелии игрушечным пистолетом

За мелкие хищения, кражи, грабёж и угрозы убийством перед законом предстанет 17-летний житель Сегежи, сообщили в МВД Карелии.
В Сегежском районе завершено расследование многоэпизодного дела в отношении 17-летнего местного жителя.
Как установили полицейские, юноша регулярно заходил в магазины Сегежи и Надвоиц, похищая алкоголь и шоколад. Даже будучи привлеченным по административной статье, обвиняемый не остановился.
Следствием были доказаны несколько десятков краж. Так, в одном случае добычей рецидивиста стала грузовая тележка, увезенная на глазах работника магазина. В другом случае воришка, будучи пойманным за очередной кражей, достал из-под куртки игрушечный пистолет и начал угрожать продавцам.
Еще раз игрушкой юноша воспользовался, попытавшись запугать покупателя, которого до этого ударил мягким предметом в голову. Когда же горожанин попытался отнять игрушечный пистолет, успел дважды ударить его рукой по голове, после чего дал стрекача.
Дальнейшее решение о судьбе 17-летнего рецидивиста решит суд.
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