Малолетний рецидивист терроризировал жителей города в Карелии игрушечным пистолетом

За мелкие хищения, кражи, грабёж и угрозы убийством перед законом предстанет 17-летний житель Сегежи, сообщили в МВД Карелии.

В Сегежском районе завершено расследование многоэпизодного дела в отношении 17-летнего местного жителя.

Как установили полицейские, юноша регулярно заходил в магазины Сегежи и Надвоиц, похищая алкоголь и шоколад. Даже будучи привлеченным по административной статье, обвиняемый не остановился.

Следствием были доказаны несколько десятков краж. Так, в одном случае добычей рецидивиста стала грузовая тележка, увезенная на глазах работника магазина. В другом случае воришка, будучи пойманным за очередной кражей, достал из-под куртки игрушечный пистолет и начал угрожать продавцам.

Еще раз игрушкой юноша воспользовался, попытавшись запугать покупателя, которого до этого ударил мягким предметом в голову. Когда же горожанин попытался отнять игрушечный пистолет, успел дважды ударить его рукой по голове, после чего дал стрекача.

Дальнейшее решение о судьбе 17-летнего рецидивиста решит суд.