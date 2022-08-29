Малый театр приедет в Петрозаводск с гастролями

Малый театр привезет в Петрозаводск «Женитьбу» Гоголя и «Пиковую даму» Пушкина.

Гастроли Малого театра в Петрозаводске пройдут 6, 7, 8 и 9 сентября на сцене Музыкального театра.

Малый театр называют «оплотом» традиций русской театральной школы. Основу репертуара составляют пьесы великих русских драматургов: Грибоедова, Толстого, Островского, Чехова. В разное время на сцену Малого театра выходили Михаил Щепкин, Мария Ермолова, Вера Пашенная, Елена Гоголева, Игорь Ильинский, Михаил Царев, Элина Быстрицкая, Юрий Соломин, Борис Клюев, Евгения Глушенко, Ирина Муравьева и многие другие.

В Петрозаводск театр везет два спектакля: «Женитьбу» Гоголя в постановке народного артиста России Юрия Соломина и спектакль по роману Пушкина «Пиковая дама» в постановке народного артиста России Андрея Житинкина. Как сообщили нам в Музыкальном театре, билетов на «Женитьбу» уже нет в продаже (публика не осталась равнодушной к возможности увидеть на сцене Ирину Муравьеву и Людмилу Полякову), но на «Пиковую даму» еще можно купить билет.

Мистическая история о нестареющей графине, таинственно притягательной и хранящей в глубине уже затуманенного разума тайну трех карт, много лет с успехом идет на сцене Малого театра. Роль графини в этом спектакля репетировала Элина Быстрицкая, в ней блистала и Вера Васильева. Сейчас звездную эстафету приняла народная артистка России Людмила Титова. Костюмы к спектаклю выполнены по эскизам знаменитого российского кутюрье Вячеслава Зайцева.

Государственный академический Малый театр приезжает в Петрозаводск в рамках всероссийской программы «Большие гастроли». Начало всех спектаклей в 18 часов. Билеты можно приобрести в кассе Музыкального театра, на сайте театра, а также у распространителей.