Малыша с сердечным приступом госпитализировали на вертолете в Петрозаводск

Ребенок с приступом суправентрикулярной тахикардии был доставлен в Петрозаводск, сообщается в паблике национальной службы санавиации.

В минувшую пятницу 31 мая из Пудожа в Республиканскую больницу был транспортирован малыш с рецидивирующим приступом суправентрикулярной тахикардии.