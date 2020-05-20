Малышей в поселке Карелии разместят в школе на время строительства нового детсада

Построить новый детсад в Чалне планируют до конца 2020 года, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Строительством нового детсада в Пряжинском районе займется компания "Карелстроймеханизация". Работы будут вестись на месте детского сада "Лесовичок", который подлежит сносу. На время строительства дошкольные группы будут организованы в подготовленных помещениях школы.

Новое учреждение рассчитано на 300 мест, в том числе 80 – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В современном трехэтажном здании разместятся 12 групп, игровые и учебные комнаты, столовая, спортивный и музыкальный залы, технические помещения, кабинеты специалистов – психолога, медицинского работника, логопеда, педагогов.

Строительство объекта должно быть завершено в декабре 2020 года. Затем республика планирует выкупить здание.

Ранее сообщалось, что дошкольные учреждения появятся к 1 сентября в двух поселках Прионежского района.