Мама больного ребенка из Карелии обратилась за помощью, чтобы поехать на операцию в США

Жительница Карелии обратилась с просьбой помочь собрать деньги на операцию ее сына, больного детским церебральным параличом.

О своей беде она рассказала «Столице на Онего».

По словам Яны, в течение нескольких лет ее сын проходил лечение в различных клиниках России и за рубежом, это дало положительный результат, но чтобы поставить его на ноги, нужна особая операция.

«В Польше, общаясь с родителями, которые привезли туда детей на реабилитацию, я познакомилась с одной женщиной, которая рассказала, что в США, в детской больнице города Сент-Луис есть нейрохирург, доктор Парк. Он придумал операцию на позвоночнике, которая исправляет спастику. Простыми словами, это такая операция, когда на позвоночнике вырезаются корешки нервов, которые дают неправильный импульс от головы ногам. Если Роме сделают эту операцию и уберут спастику, ему ничего не будет мешать ходить… У наших знакомых ребенку с таким же диагнозом, как у Ромы, уже сделали эту операцию. Сегодня он на самокате катается», — рассказала Яна.

Подробнее об этом читайте в статье «Столицы на Онего».