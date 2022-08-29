«Мама-дом» в Петрозаводске просит помочь создать библиотеку

Для создания библиотеку требуются книги, шторы и предметы интерьера – от подушек до ламп с картинами.
Как сообщается в паблике кризисного центра «Мама-дом» для создания библиотеки требуются:
— книги детские, энциклопедии, обучающие книги, познавательные, художественную литературу. Материалы для творчества.
— Книги взрослые для чтения, можно исторические, художественную литературу, познавательные, истории, приключенческие популярных авторов, книги по психологии.
Ещё в библиотеу понадобяться 4 одинаковые шторы на два окна. Желательно плотные.
Предметы интерьера: картины, диванные подушки, светильник на стол, плед, аксессуары для интерьера.
Центр готов принять в большом количестве настольные игры для детей и взрослых, а также конструктор ЛЕГО, который очень просили дети.
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