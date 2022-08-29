«Мама-дом» в Петрозаводске просит помочь создать библиотеку

Для создания библиотеку требуются книги, шторы и предметы интерьера – от подушек до ламп с картинами.

Как сообщается в паблике кризисного центра «Мама-дом» для создания библиотеки требуются:

— книги детские, энциклопедии, обучающие книги, познавательные, художественную литературу. Материалы для творчества.

— Книги взрослые для чтения, можно исторические, художественную литературу, познавательные, истории, приключенческие популярных авторов, книги по психологии.

Ещё в библиотеу понадобяться 4 одинаковые шторы на два окна. Желательно плотные.

Предметы интерьера: картины, диванные подушки, светильник на стол, плед, аксессуары для интерьера.

Центр готов принять в большом количестве настольные игры для детей и взрослых, а также конструктор ЛЕГО, который очень просили дети.