Мама Наташи Королевой вышла в свет с "борщевым набором" на голове

На концерте 73-летняя Людмила Порывай – мама Наташи Королевой появилась в необычной шляпке, которую смастерил Сергей Глушко.

Недавно в столице состоялся концерт "Удачные песни", ведущими которого стала Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай. 73-летняя женщина специально прилетела из Майами в Москву, чтобы помочь дочери вести мероприятие. Для выхода в свет Людмила выбрала короткое обтягивающее платье цвета фуксии и необычную шляпку, которой быстро придумали остроумное название - "борщевой набор". Дело в том, что оригинальный головной убор представлял собой композицию из искусственных листьев, лука, морковки и свеклы, пишет "Узнай все".

По словам Наташи, этот шедевр дизайнерского искусства для любимой тещи собственноручно смастерил зять - Сергей Глушко, который без ума от ее борщей. "Собственными руками зять смастерил теще эксклюзивный головной убор! Так что к цвету борща на голове у моей Маман появился еще борщевой набор в виде эффектной шляпки! Наша веселая семейка жжет!"- написала Наташа Королева в своем Инстаграм.

Поклонники звездного семейства явно были не в восторге от наряда Людмилы Порывай, ведь многие знают ее как Заслуженную артистку Украины и дирижера хоровой капеллы "Свиточ". Однако женщину явно не смущал "борщевой набор" на ее голове, и она охотно позировала перед фотографами.

Издание пишет, что в последнее время женщина вместе со старшей дочерью и внуками живет на Майами. Благодаря общительному характеру Людмилу хорошо знают русскоязычные жители города. Правда, там ее считают местным массовиком-затейником, если не сказать фриком. Говорят, что простота Порывай несколько пугает людей. Ведь женщина может совершенно спокойно подойти к незнакомому человеку и завести с ним светский разговор.