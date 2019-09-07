Мама обгоревшего на пожаре в Карелии ребенка сообщила об ухудшении состояния

Мальчик обгорел 30 августа во время пожара в бане в Прионежском районе - мама ребенка рассказала о его состоянии.

"На данные часы новости о состоянии Святослава таковы. Состояние ухудшается! Нарастают симптомы дыхательной недостаточности", – сообщила мама ребенка.

Напомним, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали его жизнь. 3 сентября пострадавшего мальчика транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.