Мама пострадавшего в ДТП в Олонце ищет очевидцев аварии

В Карелии неизвестный водитель на неустановленном авто столкнул иномарку в реку и скрылся с места происшествия.

Напомним, ДТП произошло 15 марта в 16.55 в Олонце, в районе дома №1 по ул. Урицкого. Неустановленный водитель на легковушке при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi А4, двигавшемуся во встречном прямом направлении. А результате произошло касательное столкновение, после чего автомобиль Audi совершил съезд в реку Мегрега.

В ДТП пострадал 31-летний водитель автомобиля Audi. Ему была оказана медицинская помощь.

Мама пострадавшего в паблике "Олонец. Чтобы лучше было жить" просит помощи всех неравнодушных людей, кто может что-то сообщить по поводу инцидента.

"Может, кто успел запомнить номер машины водителя (ВАЗ 2104),скрывшегося с места происшествия. Очень прошу откликнуться, надеюсь на Ваше понимание и неравнодушие. И еще, хочу поблагодарить друзей моего сына, которые оказались в трудную минуту рядом, помогли, не оставили его наедине со своей бедой. Огромное материнское Вам спасибо", -пишет женщина.