Мама, потерявшая 12-летнюю дочь в ДТП в Карелии, сама ищет свидетелей трагедии и просит помощи

Олончанка, пережившая трагедию, критикует следствие и самостоятельно собирает информацию о ДТП, в котором погиб ее ребенок.

Жительница Олонца Татьяна Пашкова обратилась в редакцию «Столицы на Онего» с просьбой помочь найти свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла ее 12-летняя дочь.



«Я не понимаю, почему следствие так долго тянется, как можно было так запустить дело, что только через полгода провели осмотр машины, - заявила мама погибшей девочки. - Я и так перенесла такое горе, и теперь еще должна сама искать свидетелей, разбираться с этим делом».



Татьяна Пашкова очень просит откликнуться возможных свидетелей трагического ДТП, которое произошло 13 сентября 2022 года. В частности, она упомянула, что в момент аварии на пешеходном переходе, где сбили ее ребенка, находились другие дети.



«Может быть, они что-то видели, что-то рассказали своим родителям, это очень-очень важно, пожалуйста, помогите», - попросила олончанка.



Информацию можно передать по номеру телефона +7 953-548-03-04.



Напомним, в ноябре прошлого года Татьяна Пашкова уже искала свидетелей в социальной сети, о чем сообщало наше издание.



Напомним, ДТП произошло 13 сентября 2022 года около 16.00 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Комсомольская и Школьная в Олонце. В сводке Госавтоинспекции Карелии говорилось о том, что смертельная авария произошла на 14 километре автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». Тогда 49-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-131 сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде.



В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась.