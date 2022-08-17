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«Манекены точь-в-точь как пациенты»: в Петрозаводске открылся аккредитационно-симуляционный центр медколледжа

Новости. Общество
13:25, 24 Августа 2022
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об открытии в Петрозаводске современного аккредитационно-симуляционный центр Медицинского колледжа, где будет проходить профессиональную подготовку весь медперсонал среднего звена.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что когда-то на улице Перттунена, где прошло его детство, была детская больница. И он хорошо помнит, как смотрел на окна палаты, в которой лежал его брат, а сегодня в этом здании открылся современный аккредитационно-симуляционный центр Медицинского колледжа.

«Здесь все максимально приближено к реальным условиям. Манекены точь-в-точь как пациенты. Им можно сделать ЭКГ, реанимацию, прослушать хрипы в легких, обработать швы после операции и много другое», — рассказал Парфенчиков.

Открытие центра, по словам главы Карелии, знаковое событие для всей системы подготовки медперсонала среднего звена.
«Здесь будут сдавать демонстрационные экзамены выпускники колледжа — это обязательное условие, которое дает им право работать в лечебном учреждении. Кроме того, здесь же работающие фельдшеры, медсестры, акушерки смогут отработать нужные навыки и повысить квалификацию», — объяснил Артур Парфенчиков.

Создать центр, полностью отремонтировать здание и оснастить его, по информации руководителя республики, сумели всего за несколько месяцев. И уже первого сентября сюда придут студенты.

Во время открытия центра Артур Парфенчиков с благодарностью вручил награды всем, кто вложил силы в создание центра. Это директор медицинского колледжа Елена Аксентьева, заведующая центром Светлана Яковчук, преподаватели Елена Ремнева и Екатерина Щербакова.

«И отдельное спасибо строителям компании „Виктория“ за качественную работу. То, что я сегодня увидел, это невероятно здорово!» — отметил Артур Парфенчиков.

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