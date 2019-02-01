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Новости. Политика
12:28, 01 Февраля 2019
фото: Yle.fi

Манский привез "Свидетелей Путина" в Финляндию

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Кинодокументалист считает, что российский президент останется у власти до 2024 года.

Известный российский режиссер Виталий Манский привез в Финляндию документальный фильм "Свидетели Путина". Его показ состоялся в рамках кинофестиваля DocPoint, который проходит сейчас в Хельсинки. Российский документалист дал интервью финскому телевидению, где рассказал о съемках в период предвыборной кампании Путина 2000 года, которые легли в основу фильма Манского.

"Я понимал, что выборы предрешены, – заявил режиссер Yle. – Назначение Путина в новогоднюю ночь, по сути дела, отменяло избирательную кампанию, потому что штатные выборы должны были пройти летом 2000 года. Избирательную кампанию должны были объявить где-то в феврале. К этому готовились все силы в стране, но назначение Путина спутало все карты, и было понятно, что он станет президентом. Российская традиция поклонения власти и почитание власти – она предрешила исход, не говоря уже об административном ресурсе".

Виталий Манский считает, что ответственность за то, что к власти в России пришел Путин, и остается у нее уже почти двадцать лет, несут все россияне.

"Что бы мне ни говорили диссиденты, которые доказывают, что они держали фигу в кармане, но никто не вышел 31 декабря 1999 года с протестом. Ни один человек. Даже когда войска вводили в Прагу, восемь человек вышли на Красную Площадь. Поэтому мы все виноваты, и вина за войну в Украине на каждом человеке с российским паспортом", – сказал Манский.

По мнению режиссера, Путин останется у власти в России еще долго. "Путин точно останется до 2024 года. Ему будет 72 года, и после 24 лет правления он не оставит власть и не будет подвергать свою жизнь опасности. Соответственно, прибавляем еще шесть лет, а это 2030 год, и мне уже под 70… вот как-то так и вижу будущее России", – заметил Виталий Манский в интервью Yle.

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