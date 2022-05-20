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Марина Гуменникова: В парламенте Карелии появится рабочая группа по вопросам аквакультуры

Новости. Общество
16:33, 20 Мая 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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На заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламентарии рассмотрели вопрос о мерах, которые принимаются в Карелии для улучшения экологического состояния озер, где выращивают форель.

Председатель Комитета Марина Гуменникова отметила, что вопросы формирования рыбоводных участков для развития товарного рыбоводства, необходимости повышения экологической безопасности производства товарной аквакультуры остаются одними из самых резонансных и актуальных. Они не раз поднимались в стенах парламента.

«В республике проводится работа в этом направлении, но еще достаточно много обращений в адрес депутатов поступает от жителей по вопросам предоставления на наших озерах рыбоводных участков для размещения форелеводческих хозяйств. Они поднимают вопросы о необходимости усиления контроля за состоянием озер, на которых ведут свою деятельность рыбоводные хозяйства, проведения мониторинга и научно-исследовательских работ по определению состояния экосистем водоемов, используемых для размещения форелевых хозяйств, — сказала Марина Гуменникова. — Отмечу, что с 2022 года предусмотрены новые направления господдержки, направленные на повышение экологизации аквакультуры в республике, в форме возмещения части затрат, в том числе на проведение научно-исследовательских работ в области аквакультуры».

Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов сообщил, что Карелия является лидером по выращиванию форели в России. На мероприятия по повышению экологической безопасности ведения аквакультуры в республике выделены 10 млн рублей. Форелеводам частично компенсируются проведение научно-исследовательских работ, связанных с оценкой текущего состояния озер с учетом влияния деятельности предприятий, извлечение донного грунта (донных отложений), приобретение оборудования для установки замкнутого водоснабжения и для очистных сооружений рыбоперерабатывающих производств, разработка ПСД на строительство комплексов по выращиванию рыбы с использованием установок замкнутого водоснабжения. Порядок предоставления средств определен, идет сбор заявок.

Участвующий в заседании замгенерального директора по научно-организационной работе КарНЦ РАН Николай Ильмаст сообщил парламентариям, что за последние пять лет мощности форелеводческих предприятий в регионе значительно увеличились, сейчас они составляются 35 тыс. тонн. Возросла и биогенная нагрузка на водоемы. Сотрудники КарНЦ РАН готовы проводить научно-исследовательские работы по заявкам форелеводов.

Марина Гуменникова обратила внимание на то, что некоторые форелеводы самостоятельно проводят работу по охране водоемов. Так, представитель одного из хозяйств Муезерского района Александр Музалев сообщил депутатам, что компания самостоятельно заказывала ученым КарНЦ РАН исследование влияния хозяйства на состояние озера, где расположены рыбные садки. Анализ показал, что предельные нормы концентрации вредных веществ не превышены. Результаты исследований доводятся до сотрудников и местных жителей.

По итогам обсуждения было решено создать при Комитете по агропромышленной политике, природопользованию и экологии рабочую группу по вопросам аквакультуры.

«Вопрос развития аквакультуры в Карелии — резонансный. В адрес Законодательного Собрания поступает большое количество обращений по действующим форелеводческим хозяйствам и по водным участкам, которые выставляются на аукционы. Депутатский корпус не может оставаться в стороне, и принято решение о создании рабочей группы. В ее состав войдут представители исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, экологи и все заинтересованные лица. На заседаниях будут рассматриваться системные вопросы поиска баланса между экономикой и защитой нашего водного богатства, а также частные случаи. Мы надеемся на то, что между властью, гражданами и бизнесом будет конструктивный диалог, в рамках которого будут находиться компромиссные решения», — прокомментировала Марина Гуменникова.

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