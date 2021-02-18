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Маршрутчик-нелегал в Карелии перевозил пассажиров на "пуфиках"

Новости. Общество
16:32, 19 Февраля 2021
фото: Минтранс Карелии
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В Петрозаводске задержали нелегального "маршрутчика", который занимался перевозкой пассажиров на переоборудованном микроавтобусе с риском для жизни и здоровья людей, сообщили в Минтрансе Карелии.

Факт незаконного выполнения гражданином, незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, перевозки пассажиров по маршруту "Шуя – Петрозаводск" выявлен во время совместного рейда, проведенного сегодня специалистами Минтранса республики и сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии.

Задержанный нелегал перевозил 10 человек на транспортном средстве, предназначенном только для восьми пассажиров.

В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили административные протоколы, по одному из которых будет рассмотрен вопрос о прекращении регистрации транспортного средства в связи с незаконным внесением изменений в его конструкцию: в салоне старенького микроавтобуса в качестве дополнительных сидений установлены обычные "пуфики".

Пассажиры нелегала были вынуждены покинуть транспортное средство. Представители Минтранса провели с ними профилактическую беседу, после которой всех желающих пересадили в рейсовый автобус, следующий по тому же маршруту в соответствии с действующим расписанием с разницей всего в 15 минут.

Пользуясь случаем специалисты очередной раз напоминают, что услуги нелегальных перевозчиков зачастую представляют смертельную опасность. Как показывает практика, организаторы "теневых" перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств. Кроме этого, нелегалы не обеспечивают обязательного страхования гражданской ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП.

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Комментарии

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Саныч
2021-02-19 17:18:00
Ездил с ним.
кир
2021-02-19 16:39:00
Хозяин был убит при попытке к бегству. И делов то. Полудикие не боятся либеральных законов.
Гость
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