Маршрутчик-нелегал в Карелии перевозил пассажиров на "пуфиках"

В Петрозаводске задержали нелегального "маршрутчика", который занимался перевозкой пассажиров на переоборудованном микроавтобусе с риском для жизни и здоровья людей, сообщили в Минтрансе Карелии.

Факт незаконного выполнения гражданином, незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, перевозки пассажиров по маршруту "Шуя – Петрозаводск" выявлен во время совместного рейда, проведенного сегодня специалистами Минтранса республики и сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии.

Задержанный нелегал перевозил 10 человек на транспортном средстве, предназначенном только для восьми пассажиров.

В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили административные протоколы, по одному из которых будет рассмотрен вопрос о прекращении регистрации транспортного средства в связи с незаконным внесением изменений в его конструкцию: в салоне старенького микроавтобуса в качестве дополнительных сидений установлены обычные "пуфики".

Пассажиры нелегала были вынуждены покинуть транспортное средство. Представители Минтранса провели с ними профилактическую беседу, после которой всех желающих пересадили в рейсовый автобус, следующий по тому же маршруту в соответствии с действующим расписанием с разницей всего в 15 минут.

Пользуясь случаем специалисты очередной раз напоминают, что услуги нелегальных перевозчиков зачастую представляют смертельную опасность. Как показывает практика, организаторы "теневых" перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств. Кроме этого, нелегалы не обеспечивают обязательного страхования гражданской ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП.