Маршрутчикам Петрозаводска, срывающим график движения общественного транспорта, грозит суд

В Петрозаводске усилили контроль за графиком движения общественного транспорта, с начала года 36 актов о нарушениях направлены в Ространснадзор для передачи в суд, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска продолжает еженедельные рейды по контролю за соблюдением расписания и интервалов движения общественного транспорта.

За этот год специалисты уже провели 28 проверок, по которым составили 36 актов с выявленными нарушениями. Все они направлены в территориальное управление Ространснадзора для последующей передачи в суд.

По информации УГАДН Карелии, управление уже назначило автотранспортным компаниям Петрозаводска 21 административный штраф за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров и багажа на общую сумму 525 тыс рублей.

В связи с возросшим количеством обращений граждан о нарушениях со стороны водителей автобусов, администрация города усилила меры по контролю за соблюдением расписания движения общественного транспорта и увеличила количество проверок.

Напомним, в июне компании-перевозчики подняли стоимость проезда в маршрутном транспорте Петрозаводска до 32 рублей.