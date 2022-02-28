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«Маршрутчики» передумали повышать цены на проезд

Новости. Общество
14:29, 03 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Перевозчики отозвали уведомления о повышении стоимости проезда с 15 марта.

Напомним, в минувшую среду, 2 марта, мэр Петрозаводска Владимир Любарский предупредил о планах «маршрутчиков» резко взвинтить цены на проезд. Уже 15 марта тариф за проезд на маршрутах № 2, 5, 8, 21, 22, 4, 14, 12, 10, 19 должен был вырасти до 48 рублей, а на маршрутах № 17, 27 и 29 — до 50 рублей.

Сегодня, 3 марта, глава Петрозаводска сообщил об изменении ситуации с повышением цен на проезд.

«Друзья, многие вчера задавали вопрос — зачем вы разместили уведомления о повышении проезда на автобусах. Поясняю: люди, которые прислали эти письма тоже живут в Петрозаводске и ходят по улицам города. Полагаю, что за ночь они тоже почитали комментарии горожан на моей стене. Более 700 комментариев и более 2200 перепостов общественное отношение к ситуации отражают вполне объективно и конкретно. Это и было частью плана», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра города, импульс, отправленный в адрес перевозчика о том, что в рабочем порядке состоялась встреча с представителями УФАС, городской прокуратуры, Минтранса Карелии, дошел до адресата.

«Уведомления о повышении стоимости проезда сегодня были отозваны, — сообщил Владимир Любарский. — Понимаем, что это не финал истории. Признателен и. о. прокурора города Сергею Кокореву за активное участие. Администрация города продолжает с помощью уполномоченных и надзорных органов работу в этом направлении. Разговор с перевозчиками будет продолжен».

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