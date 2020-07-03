Маршрутчики продолжают подвергать жителей Карелии опасности заражения ковидной инфекцией

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также муниципальные инспекторы регулярно проверяют автобусы, обслуживающие городские маршруты, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейды проходят в разных районах города. Проверяется наличие при входе в салон оборудованного дозатором места обработки рук кожными антисептикам и проведение обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.

Так, на конечных остановках "ул. Корабелов" и "ТИЗ Усадьба" проинспектировали маршруты № 3 и № 25. По итогам проверки были выявлены нарушения и составлено два акта. В автобусах не проводили санитарную обработку в период межрейсового простоя на конечных станциях, а также в одном из транспортных средств был сломан дозатор для дезинфекции рук кожным антисептиком.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Ранее перевозчика в Петрозаводске оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие антисептика в автобусах.