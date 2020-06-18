Работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований

Петрозаводские маршруты пассажирских автобусов снова прекратят работу, если на них будут жаловаться пассажиры за несоблюдение мер безопасности в условиях эпидемии.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Если жалобы граждан не прекратятся, мы закроем некоторые маршруты", - предупредил губернатор. По его словам, пандемия коронавируса должна научить всех, в том числе, водителей маршруток соблюдению санитарных норм. Что имеет ввиду глава республики, кроме ношения масок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".