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Работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований

Новости. Общество
14:02, 19 Июня 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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Петрозаводские маршруты пассажирских автобусов снова прекратят работу, если на них будут жаловаться пассажиры за несоблюдение мер безопасности в условиях эпидемии.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Если жалобы граждан не прекратятся, мы закроем некоторые маршруты", - предупредил губернатор.

По его словам, пандемия коронавируса должна научить всех, в том числе, водителей маршруток соблюдению санитарных норм.

Что имеет ввиду глава республики, кроме ношения масок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2020-06-19 14:46:13
Будем смотреть, как будет запрещать! :) А когда-то, когда ПетрозаДовск был Петрозаводском и был городом в нём автобусный парк! Даже сочлененные Икарусы на линии выходили! Их конечно же не хватало и в часпик была давка, но это были полноценные автобусные маршруты.
тетка
2020-06-19 14:35:01
Вот и надо запретить без всяких предисловий.
nae
2020-06-19 14:24:38
А мне это стало напоминать армию, где приказы командира не обсуждаются, даже если эти приказы сумасбродны и не адекватны.
нетюлень
2020-06-19 14:23:40
Съест-то он съест, да кто ж ему даст?
кир
2020-06-19 14:10:15
Могут-немогут. Запретили и всё. Пусть у них голова болит. Ничего вы не можете в мирное время.
Гость
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